Sortis en salles en 1987 et 1990 et ayant tous deux pour toile de fond la Chine des années 1930, Magnificent Warriors de David Chung et Les Aventuriers de Shanghaï de Teddy Robin Kwan sont désormais disponibles en blu-ray chez Le Chat Qui Fume.

Magnificent Warriors (1987)

En pleine seconde guerre sino-japonaise, alors que la Chine est envahie par le Japon et que la cité stratégique de Kaal est occupée par l’ennemi, la redoutable aventurière Fok Ming-ming (interprétée par Michelle Yeoh) est chargée par l’armée chinoise d’exfiltrer Youda, seigneur de Kaal, car il dispose de renseignements vitaux pour la Chine. Aidée d’un agent infiltré et d’un petit escroc rencontré par hasard, la jeune femme entreprend d’accomplir sa mission, et ce quoi qu’il en coûte.

Réalisé par David Chung (Le Sens du devoir) Magnificent Warriors – également connu des spectateurs francophones sous le titre La Légende des héros – brille en premier lieu par sa mise en scène riche en action, gags loufoques et cascades spectaculaires, ici au service d’un récit héroïque à la structure résolument classique (on y retrouve plusieurs grandes lignes du « voyage du héros » de Campbell) et offrant un spectacle familial au rythme parfaitement maîtrisé. On notera également l’influence évidente du western spaghetti contribuant pour beaucoup à la dimension picaresque du long-métrage qui, en dépit dudit classicisme de son intrigue, se distingue surtout par ses traits d’humour burlesque, sa galerie de personnages pittoresques – à l’image d’un brigand sympathique au style proche des frères Dalton et dont la première apparition nous le montre s’emparer d’un pigeon délivreur de message à seule fin de le rôtir – et ses séquences de combat souvent assez cartoonesques.

Véritable ode à la gloire de la résistance chinoise face à l’envahisseur japonais, le film doit enfin sa réussite à une distribution des plus charismatiques comprenant Lowell Lo, Derek Yee, Richard Ng et bien sûr Michelle Yeoh, alors en pleine ascension et dont la prestation d’héroïne tête brûlée s’avère irréprochable.

Servi par une réalisation léchée et un casting sans faute, Magnificent Warriors tire d’un chapitre-clé de l’Histoire chinoise un superbe film d’aventure dans le plus pur esprit du cinéma populaire hong-kongais des années 80.

Les Aventuriers de Shanghaï (1990)

Choisissant également de situer son récit dans les années 30 mais se déroulant visiblement quelques années plus tôt que Magnificent Warriors – la toile de fond n’étant pas la guerre sino-japonaise mais la guerre civile chinoise ayant opposé nationalistes et communistes dès 1927 – Les Aventuriers de Shanghaï nous plonge dans la plus grande ville de Chine alors qu’un jeune homme, Petit Tigre, y débarque pour retrouver son frère Grand Tigre, officier de police. À peine arrivé, Petit Tigre se trouve mêlé malgré lui à un vol puis attire, par son talent pour les arts martiaux, l’attention d’une triade locale en quête de nouvelles recrues.

S’il est vrai que Les aventuriers de Shanghaï resserre sur 90 courtes minutes un scénario assez foisonnant pour emplir une fresque tant il comporte de personnages et d’intrigues, force est de constater que la mise en scène, non contente d’offrir un spectacle visuellement somptueux (l’atmosphère et les décors sont l’un des points forts du film) ponctué de séquences brillantes – notamment un extraordinaire pas de danse brouillant la frontière entre ballet et corps-à-corps – compense ses limites de temps par une énergie, une originalité et une émotion inattendues, aidée par un casting exceptionnel réunissant entre autres Yuen Biao (Les Guerriers du temps) Anita Mui (chanteuse à succès et actrice reconnue pour ses collaborations avec Tsui Hark, Johnnie To ou Jackie Chan) et Sammo Hung.

Oscillant constamment entre comédie et tragédie, Les Aventuriers de Shanghai marque enfin par l’incertitude face à l’avenir que distille son intrigue, rendant compte du tiraillement permanent de ses protagonistes entre désillusion sociale et désir de liberté et s’achevant sur une note certes comique mais teintée d’un pessimisme évident. De même que le monde dépeint se trouve pris entre goût des traditions et désir de modernité – ce qui s’incarne notamment dans une scène où une troupe de théâtre traditionnel est huée par un public attendant des danses sexy – les héros eux-mêmes ne cessent d’être déchirés, voyant s’opposer leur devoir et leurs aspirations intimes, leur rang social et leurs inclinations amoureuses, jusqu’à devoir finalement choisir entre fuir à Hong-Kong ou rester à Shanghaï malgré la guerre, imprégnant l’ensemble d’un romantisme profondément mélancolique. En résulte un film faisant autant écho à la préoccupation grandissante des hongkongais à l’approche de la rétrocession qu’à une peur évidente de l’occidentalisation et de l’évanouissement subséquent d’une culture chinoise ancestrale, achevant de faire des Aventuriers de Shanghaï une oeuvre aussi touchante que parfaitement schizophrène.

Production hongkongaise cachant sa dimension crépusculaire sous ses rires, Les Aventuriers de Shanghaï brille par la beauté de sa mise en scène et par une générosité qui lui confère aujourd’hui encore un exceptionnel pouvoir de séduction.

Disponibles en blu-ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS pour Magnificent Warriors :

• Présentation du film par Arnaud Lanuque (17 min)

• Madame Dynamite avec le producteur John Sham, le chorégraphe Benz Kong, l’assistant réalisateur Johnny Lee et le cascadeur Stanley Tong (22 min)

• Interview archive de Michelle Yeoh (7 min)

• Interview archive du chorégraphe Tung Wai (13 min)

• Film annonce

BONUS pour Les Aventuriers de Shanghaï :

• Présentation du film par Arnaud Lanuque (17 min)

• Shanghai Blues, entretien avec le réalisateur Teddy Robin Kwan (19 min)

• Films annonces

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).