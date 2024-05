Après la projection de Red Road à la Quinzaine dés Réalisateurs, la conversation avec Andrea Arnold est venue éclairer son travail fait de corps et de sensorialité et où se mêlent désirs, rencontres amoureuses, enfermement et sentiments de revanche.

Le cinéma pour elle est « un besoin », celui d’une personne « très physique, très visuelle », cherchant à donner une sensualité à ses films. Convoquer les sens afin de donner à voir, entendre, ressentir. D’ailleurs Andréa Arnold, à l’image de ses personnages, là aussi,s’expose: elle avoue « ressentir les choses à fleur de peau » et « se laisser submerger jusqu’à pleurer à chaudes larmes ». Cinéaste instinctive, ce qui l’intéresse est de s’interroger sur la manière d’incarner une sensation. Aussi, de l’écriture au tournage, il s’agit de «mettre de la vie». Une vie qui s’exprime à travers les corps , la langue, les animaux, le souffle de l’air ou du vent. C’est alors aussi travailler avec l’imprévu, rechercher le désordre. Elle privilégie le travail avec les acteurs non professionnels pour cette spontanéité. «Mettre de la vie» c’est aussi parce que, lorsqu’elle tourne , « elle vit quelque chose de réel ». Le choix de la pellicule d’ailleurs est justifié parce qu’elle « donne une image plus vraie que la vraie vie ».

Au terme de cette discussion, c’est un regard profondément humain, féminin et singulier sur les êtres traversés de désirs et de douleurs qui s’affirme et qui dessine ce lieu où « personne n’est personne » .

