Ironie du sort que la parution de Blockhaus en ces temps de confinement sanitaire sur fond de pandémie virale. Pourtant, Blockhaus n’est pas tant le récit d’une expérience de réclusion que d’excursion, avec pour décor les plages normandes du débarquement. Arrivé de Paris à Arromanches, un narrateur-écrivain anonyme se retire dans une villa de bord de mer, où, loin des mouvements sociaux qui agitent la capitale, il cherche à surmonter un blocage [ndlr : nous soulignons] qui tient à l’écriture de son roman. Le littoral, point de contact entre l’isolement et l’ouverture sur l’horizon, happe sa pensée vagabonde qui s’absorbe dans la contemplation brumeuse des environs. On pourrait dire qu’il ne se passe rien dans Blockhaus, et pourtant la prose de Mathieu Larnaudie est habitée d’images et de bruits, le récit se tenant attentif aux surgissements et aux épiphanies. Semblant tracer son chemin dans la grisaille du paysage cauchois, le roman, dans ses dernières pages, soudainement s’embrase.

Notre curiosité est piquée la présence de personnages énigmatiques et attachants, parfois cocasses. Le cadre d’une fenêtre découpe le champ de vision du narrateur-observateur, sinon voyeur, faisant surgir de mystérieuses silhouettes nocturnes qui s’avancent en mugissant. Nous y rencontrons un ivrogne, double décati et chancelant de l’écrivain isolé, qu’on dirait tout droit sorti d’une bande dessinée, décrit comme un « olibrius », un « échalas », une « silhouette longiligne, noueuse, un blouson de motard aux coudes et aux épaules rembourrés de lamelles de caoutchouc ». Mathieu Larnaudie soigne le détail de ces personnages hauts en couleur, leur accole des mots qui les magnifient, telle la « souveraine » Suzanne, figure de rousse mythique, chevelure de feu et collier d’or au cou. Formant un couple désaxé avec Rory, elle semble débarquée d’un film hollywoodien pour atterrir dans un bar de seconde zone. Plutôt que de s’intéresser au couple central de l’écrivain bientôt rejoint par sa compagne Esther, Mathieu Larnaudie déporte l’éclairage sur les couples latéraux, qui apparaissent dans une sorte d’hallucination magique. Alternant les pans diurnes et nocturnes, les lieux intérieurs et extérieurs, le récit s’ourdit d’histoires extraordinaires, de théories du complot et d’amours périphériques.

Le soin apporté au mot précis et la caractérisation minutieuse d’une ambiance locale font de Blockhaus une espèce de chambre secrète, de coffre-fort lexical. La poésie s’exfiltre des mots techniques, la prose s’étend en ramifications marines, géologiques et historiques, qui donnent leur densité et leur richesse aux images que génère un texte énergique et construit principalement sur les observations du narrateur. Le paysage extérieur agit par contamination sur son paysage mental, imprégnant d’embruns son esprit enclin à la divagation, énervé par l’atmosphère maritime et les vapeurs de l’alcool. Son discours intérieur se peuple de spectres, mais sa ratiocination est fermement contenue dans la structure tripartite du récit. Les intitulés des chapitres « Front de mer », « Fonds de nuit » et « Les pays de brume » renvoient à l’idée de seuil et d’éclipse visuelle, le narrateur se tenant dans le contre-champ, dans un état de semi-conscience éberluée propice à la déprise et à la surprise.

Récit de commutation spectrale, Blockhaus nous hante aussi par la manière dont il fait revivre l’Histoire. Le roman s’ouvre sur la silhouette d’une cathédrale et la scène guerrière de la tapisserie Bayeux, puis agite les images des jeunes soldats de la Seconde Guerre mondiale, déclinées sur les écrans muséaux et les posters marchands. Cette prédilection pour le visuel trouve un écho dans la description architecturale et paysagère d’Arromanches. L’écriture se fait topographique, s’engage sur les territoires accidentés, les dépressions de terrain naturelles et les blocs de béton artificiels. Faisant osciller les motifs de la création (appel à la liberté) et de la commémoration (rappel de l’Histoire), le récit étend par à coups sont périmètre d’arpentage au-delà des forteresses d’Arromanches, outre-Manche et outre-Atlantique, sans pour jamais céder à la tentation historiographique (le mode majeur), ni à la couleur locale (le mode mineur). Le réel de la Seconde Guerre croise le réel de l’actualité sociale et politique, constituant la toile de fond troublée de cette histoire excentrée pour personnage délocalisé.

Mathieu Larnaudie, Blockhaus, Inculte, mars 2020, 13,90€.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).