Copyright Piece of Magic Entertainment BV

Einstein, Freud, Leonard de Vinci. Cette façon de venir nous questionner plusieurs siècles après leur existence est peut-être bien l’apanage des génies de l’humanité. Et ce doit être celui de Leonard de Vinci de toujours s’attirer la protection et la passion des puissants, qu’ils soient Cesar Borgia, Julien de Medicis, François 1er ou, aujourd’hui, le prince d’Arabie Saoudite. Telle semble être la morale de The lost Leonardo qui arrive sur nos écrans le 26 janvier après des années de tournage.

Parfaitement vrai, totalement invraisemblable.

Passionnant documentaire du danois Andreas Koefoed, The Lost Leonardo se veut aussi film à suspense, ce qu’il est finalement dans le fond plus que dans la forme. Ouvrant par une vue plongeante sur les gratte-ciels de New York digne de la série NYPD, il nous fait vivre le voyage rocambolesque et prodigieux de ce qui deviendra la peinture la plus chère jamais vendue au monde, le Salvator Mundi au fil d’une série de rebondissements et d’intrigues parfaitement vraies, totalement invraisemblables. Il s’agirait de réécrire Le Faucon Maltais sur le même sujet, en gardant la dernière ligne du dialogue :

— De quoi est-il fait ?

— De la matière dont sont faits les rêves.

Fable universelle

Suivant une narration chronologique, nous faisant passer aussi bien par l’anonymat d’un sac poubelle en plastique que par celui d’immenses bureaux vitrés donnant sur NYC ou par l’univers glacé des ports francs — ces zones portuaires où s’entassent les chefs-d’œuvre à l’abri du regard du fisc — The Lost Leonardo convoque beaucoup plus d’hommes en costume-cravate que d’artistes chevelus, de calculs cyniques que d’amour de l’art, selon une progression qui n’est autre que celle du prix du tableau, de plus en plus stratosphérique. Pendant une centaine de très courtes minutes, se décrit ici une fable universelle, celle de l’objet d’art devenant objet de pouvoir. Sauf qu’il s’agit de Leonard de Vinci et de ce tableau qui aurait été commandé en 1500 puis perdu ou dormant dans la nuit profonde de quatre longs siècles.

Mystère, brume et sfumato

Fable universelle donc ou conte de La Belle au bois dormant où l’on apprendra ce qu’est un tableau sleeper, puis un sleeper hunter, puis que le tableau en question n’est qu’un bout de bois dont seule une partie pourrait être de la main du maître et que cette partie fut recouverte de peinture avant d’être restaurée durant cinq longues années, le tout sans que pendant une seule seconde ne soit levé le mystère de son attribution. Au-dessus du chevalet de la célèbre peinture vont se pencher les plus grands spécialistes internationaux de l’œuvre de « Leonardo », l’élite des conservateurs et restaurateurs, la fine fleur mondiale des marchands d’art et des banquiers, nous faisant tour à tour passer de la conviction qu’il s’agit d’un vrai tableau du maître de la Renaissance à celle qu’il ne s’agit là que d’un mystère épais recouvert de la brume de tous les fantasmes de l’humanité.

Une réalité au-delà de toute fiction

Admirateurs et connaisseurs de l’œuvre du maître devraient suivre avec grand intérêt les échanges au sujet de la technique du sfumato et de cette imperceptible ligne entre les lèvres qui rapprocherait indubitablement le Salvator Mundi de Mona Lisa. Les autres devraient se laisser porter et transporter par le rythme de cette incroyable réalité dépassant toute fiction : comment un tableau toujours non-authentifié peut traverser les siècles et faire le tour du monde avant de se trouver de nouveau caché dans un endroit inconnu de tous. Tous en viendront à se poser la même question. Restaurer plus de 50 % d’un tableau durant cinq ans, n’est-ce pas en faire un remake ? Et tous apprendront pourquoi il vaut mieux investir dans l’art et l’abriter dans l’anonymat glacé d’un port franc plutôt que dans l’immobilier.

450 millions de dollars pour un inépuisable désir

Né en 1979 à Copenhague, diplômé de la National Film School du Danemark et licencié en Sociologie, Andreas Koefoed est l’auteur remarqué de Ballroom Dancer, The Arms Drop et At Home In The World. Trois années lui auront été nécessaires pour réunir tous les protagonistes et tisser ce documentaire franco-danois-suédois. Et nous reposer cette éternelle question philosophique : comment l’œuvre d’art qui s’inscrit en marge de nos sociétés capitalistes se retrouve objet de ses plus grandes convoitises ? Pourquoi est-ce précisément ce qui nous échappe qui devient objet de désir, et symbole de l’inépuisable de ce désir ? Comment l’amour de l’art devient désir de pouvoir puis pouvoir politique, au prix jamais vu de 450 millions de dollars ? Une chose est sûre. Qu’il soit caché dans un yacht ou derrière les portes blindées d’un port franc, le dernier Leonardo n’est pas près d’arriver sous les yeux du grand public. C’est une copie qui fut montrée au Louvre en 2020.

Pour en savoir plus : https://www.gazette-drouot.com/article/le-salvator-mundi-de-leonard-de-vinci-%253F–la-reponse-du-louvre/23888

FICHE TECHNIQUE

Film documentaire danois-français-suédois_Couleur_100 mn

AUTEUR(S)-RÉALISATEUR(S)

Andreas Koefoed

AUTEUR(S)

Duska Zagorac, Andreas M. Dalsgaard, Christian Kirk Muff, Mark Monroe

IMAGE

Adam Jandrup

MONTAGE

Nicolás Staffolani Nørgaard

MUSIQUE ORIGINALE

Sveinung Nygaard

PRODUCTION / DIFFUSION

Christophe Jörg, Andreas M. Dalsgaard, Elk Film, Pumpernickel Films, Mantaray Film, TDog Productions

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteurs, artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un objectif d’exploitation commerciale. Elles ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie échappait malgré tout à notre contrôle, elle serait de fait immédiatement enlevée. Nous comptons sur la bienveillance et la vigilance de chaque lecteur — anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).