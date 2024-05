Un beau film posthume pour l’ouverture de La Quinzaine des Cinéastes.

Barberie Bichette a 55 ans. On l’appelle parfois Barbie et à lui seul ce nom fait surgir en creux tout ce qui n’est pas ou n’est plus: gloire, amour et beauté. C’est au coeur du langage, de ses détours, de ses jeux, que beaucoup de choses se disent et se vivent dans ce beau portrait de femme vieillissante, d’une désarmante singularité. À la question posée par un médecin, « comment vous sentez-vous? », Bichette répond « moche ». Le langage, comme la femme, déraillent, se dérèglent, trouvent une expression poétique d’eux-mêmes alors qu’ils buttent contre un réel qui se fait trop dru. Agnès Jaoui embrasse avec tendresse ce personnage, qui fait des doigts d’honneur à son miroir et écrit des poèmes. Son corps, son visage, sont de ceux que l’on ne voit guère au cinéma. Ainsi le film fait-il advenir, au-delà de son propre récit -celui d’une cinéaste trop tôt disparue, très malade déjà lors du tournage – une belle émotion discrètement testamentaire, qui s’immisce avec pudeur et se laisse toujours déborder par la fantaisie.

