Diamant brut est le premier film d’Agathe Riedinger, qui déjà avait réalisé un court-métrage autour d’une jeune fille dont le plus grand rêve était d’apparaitre dans une émission de télé-réalité.

L’ouverture est très belle: Liane s’entraîne au pole dance autour d’un pylône près d’un terrain vague. La lumière nocturne la nimbe, tout est alors dit de sa détermination, de ses aspirations, de son environnement.

Pour Maryline, Agathe Riedinger nous offre un diamant brut. Le personnage au départ brille de mille feux, enfermé dans un seul désir de «polissage», un personnage qui réfléchit en apparence une lumière toute artificielle. Mais le regard et la mise en scène progressivement la dépouillent et cette jeune femme retrouve sous nos yeux sa beauté nue: elle devient ce diamant brut. C’est un premier film magnifique.

Noëlle est sensible aux couleurs, à tout ce qui montre le dur « métier de fille »: mise en cheveux, destruction des pieds à coups de chaussures impensables, collage de brillants sur les escarpins…Influenceuse en devenir n’est pas de tout repos et le regard posé sur Liane n’est jamais surplombant. Il accompagne sa démarche, loin de tout préjugé classiste. Mais on peut finir par saturer devant tant d’artifice et les personnages secondaires auraient mérité à être développés.

Le film est en compétition officielle et concourt donc pour la palme d’or.

