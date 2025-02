Festival Sadique-Master 10ème édition – du 07 au 09 mars 2025

Du 07 Au 09 mars 2025 aura lieu à Paris la 10ème édition du festival Sadique-Master.

Les amateurs d’underground extrême pourront notamment y (re)voir des trésors cultes du genre, parmi lesquels la version restaurée et remontée de l’hallucinatoire My Crepitus (I never left the white room) (2000/2025) du touche-à-tout Micheal Todd Schneider, le très controversé Reality Killers (2005) d’Alessandro Capone (long-métrage à base de tueur en série fan de snuff movies… et dont l’unique tentative de sortie officielle se solda par une interdiction sur le sol britannique) et le très improbable I Love Snuff (1995) de Jean-Louis Costes et Yves Pierog, mélange détonnant de comédie noire et de sexe explicite…

Du côté des productions récentes, les spectateurs pourront découvrir en exclusivité mondiale le long-métrage 61 Scorecard Killer (2023) dernier-né du duo Poison Rouge / Domiziano Cristopharo – déjà primé au Sadique-Master en 2017 pour Sacrifice – ainsi que le documentaire Underground Breath de Juval Marlon – consacré à l’une des scènes underground germanophones les plus radicales – et bien sûr la compétition de courts-métrages, rendez-vous incontournable du festival.

Enfin, cette dixième édition sera chapeautée par un jury constitué du réalisateur Micheal Todd Schneider (qui sera également présent à la projection de My Crepitus) de l’acteur Laurence R. Harvey (principalement connu pour son rôle dans The Human Centipede 2 et 3) et de l’archiviste/journaliste Clara Sebastiao, spécialiste du cinéma transgressif et marginal.

Du 07 au 09 mars 2025 au cinéma Les 5 Caumartin.

Informations et programme complet :

https://www.sadique-master.com/edition-2025

