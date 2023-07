À l’occasion de sa 8ème édition, le festival du film d’exploration Sciences et Environnement Lumexplore se tiendra du 20 au 24 septembre 2023 à l’Eden-Théâtre de la Ciotat.

Organisé par l’association Les Lumières de l’Exploration – elle-même mandatée par la Société des Explorateurs Français (SEF), fondée en 1937 par un groupe incluant notamment Jean Rouch et Jacques-Yves Cousteau – le festival propose, pour chacune de ses éditions, une sélection de films documentaires, d’expositions photographiques, de livres et de bandes dessinées visant, par les thèmes qu’abordent ces oeuvres – géographie, archéologie, océanographie, spéléologie, histoire de la planète… – à sensibiliser les spectateurs – notamment les plus jeunes – aux enjeux environnementaux et aux avancées scientifiques en matière d’écologie.

Cette édition 2023 comportera donc, en compétition dans leurs catégories respectives pour le prix Lumexplore, 15 films d’exploration scientifique ou environnementale, 7 courts-métrages réalisés par des scolaires, 7 livres et 5 bandes dessinées, le tout additionné de 6 films hors compétition et d’un ensemble de débats, dédicaces, rencontres et conférences portant sur l’ensemble des sujets liés à la science et à l’environnement, tels les dernières découvertes archéologiques, l’histoire de la Terre, ou encore les nouveaux espoirs de la lutte pour la préservation des écosystèmes.

De nombreux invités et amis de la SEF seront également présents, à commencer par l’écrivain et académicien Eric Orsenna, le reporter, auteur et cinéaste Olivier Weber, le réalisateur Alain Tixier ainsi que le navigateur Patrick Deixonne, dont le bateau 7e Continent (connu pour ses expéditions visant à alerter le monde sur la pollution des océans) sera à quai en face de l’Eden-Théâtre durant toute la durée du festival.

Du 20 au 24 septembre 2023 à l’Eden-Théâtre de la Ciotat.

Informations et programme complet :

https://lumexplore.fr/

