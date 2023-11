Pour sa 12ème édition, parrainée par les cinéastes Costa-Gavras et Chloé Mazlo, le festival du film franco-arabe se déroulera du 17 au 28 novembre au Trianon de Romainville et dans les établissements culturels de Noisy-le-Sec.

Fondé afin de mettre en lumière l’ensemble de la création cinématographique du monde arabe, le festival proposera cette année une programmation riche, comprenant huit longs-métrages de fiction et sept documentaires, une compétition de courts-métrages, des séances jeune public ainsi que l’avant-première du film Inchallah du jordanien Amjad Al Rasheed (présenté à la Semaine de la critique lors du dernier Festival de Cannes), une rétrospective intégrale (la première sur le sol français) consacrée à la cinéaste libanaise Jocelyne Saab (1948-2019) et la projection de deux films – dont le dernier en date, Beyrouth L’oeil du cyclone – de la palestinienne Maï Masri, avec laquelle sera également organisée une master-class.

Le festival donnera également la parole, dans le cadre de rencontres, dialogues, conférences et master-classes, à un grands nombre d’invités parmi lesquels les cinéastes Leila Kilani, Lina Soualem, Mehdi Fikri, Camille Clavel, Karim Serjieh, Sara Nacer, Sonia Ben Slama, Antoine Bourges, Hamé Bourokba, Ekoué Labitey, l’intellectuelle Wassyla Tamzali et les actrices Nisrine Benchara et Hanan Hillo.

Un complément « Hors les murs » viendra également s’ajouter à la programmation du festival et inclura des projections spéciales, des ateliers, des concerts (avec la participation du collectif Les Arabes du Futur et de l’auteure-compositrice-interprète Souad Massi) et l’exposition du travail des artistes Sirine Fattouh et Abdallah Akar.

Du 17 au 28 novembre 2023.

Informations et programme complet :

www.facebook.com/FFFA.NoisyleSec

https://www.cinematrianon.fr/festivals/festival-du-film-franco-arabe

https://www.noisylesec.fr/sorties-loisirs/culture/festival-du-film-franco-arabe/

