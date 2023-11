Pour sa 29ème édition, le festival Chéries-Chéris, consacré au cinéma LGBTQI+ international, revient à Paris du 18 au 28 novembre 2023 aux cinémas MK2 Beaubourg, Quai de Seine et Bibliothèque.

Avec treize longs-métrages en compétition dans la catégorie Fiction, douze autres dans la catégorie Documentaire, vingt-deux films formant le « Panorama Fictions » du festival et dix autres son « Panorama Documentaires », le tout additionné de huit séances spéciales (hors compétition) et soixante-dix courts-métrages, cette 29ème édition sera l’occasion de découvrir plus d’une centaine de propositions ambitieuses et innovantes – parmi lesquelles les derniers-nés de Bertrand Mandico et Iris Brey – ainsi qu’un grand nombre de cinéastes émergeants venus des quatre coins du globe.

Un hommage sera également rendu au réalisateur Paul Vecchiali – dont seront projetés les films Change pas de main (1975) et Once More (Encore) (1988) – et des séances spéciales « Patrimoine » offriront au public la possibilité de (re)découvrir une sélection d’oeuvres à thématique queer réalisées entre 1977 et 1995, telles que Les Nuits fauves (1992) de Cyril Collard (auquel est également consacré le documentaire Cyril Collard, à la vie, à l’amour de Caroline Halazy, proposé dans le cadre du Panorama Documentaires).

La cérémonie de clôture du festival sera enfin l’occasion, pour les quatre jurys que comporte cette édition, de décerner les prix du court-métrage, de la fiction et du documentaire, ainsi que le prix « Libertés Chéries », remis depuis 2022 à un film soulignant les progrès faits ou restant à faire dans de nombreux pays sur le chapitre des droits LGBTQI+.

Du 18 au 28 novembre 2023.

Informations et programme complet :

https://cheries-cheris.com/festival/

