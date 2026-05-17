(Cannes 2026 – Compétition officielle) Rodrigo Sorogoyen – El ser querido

Le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen commence par une scène presque interminable de quinze minutes de conversation entre un père et sa fille incapables de réellement se parler. Lui tourne autour des mots, plaisante, séduit, improvise ; elle encaisse, détourne, résiste faiblement. Tout est déjà là. El ser querido, présenté en compétition au Festival de Cannes, sera le récit d’un amour paternel arrivé trop tard.

Tomás, immense cinéaste espagnol interprété par Javier Bardem, a refait sa vie avec une femme du même âge que sa fille Clara, jouée par Victoria Luengo. Elle est célibataire, vit en colocation et survit par son métier de serveuse et ne s’est jamais remise de la violence subie dans son enfance, puis de son abandon par ce père ogre. Il la rappelle pourtant à ses côtés pour travailler sur son nouveau film tourné en Galice. Geste de réparation peut-être. Ou, plus probablement, ultime tentative narcissique de transformer encore une fois les êtres aimés en matériau émotionnel. Sorogoyen filme admirablement cette ambiguïté du créateur. Tomás cherche l’émotion partout : dans les paysages, les acteurs, les souvenirs, les blessures familiales. Le cinéma est montré comme une formidable aventure collective mais aussi comme une machine à absorber les vies intimes. On pense parfois au Huit et demi de Federico Fellini ou au Dolor y gloria : mêmes hommes vieillissants découvrant que leur œuvre s’est peut-être construite sur une série d’abandons affectifs.

Mais le film trouve surtout sa force dans le visage de Bardem. Sorogoyen le filme en très gros plans bouleversants. Ses yeux fatigués deviennent de véritables paysages traversés de honte, de lucidité tardive et d’amour maladroit au fil de ses retrouvailles avec Clara, quand le tournage commence. Rarement une telle vulnérabilité aura été montrée et exprimée en si gros plans. Rarement un regard parternel qui ausculte le corps de sa fille pour mesurer l’étendue du mal commis, n’aura été aussi bien mis en scène. Quelque chose se fissure lentement dans ce corps encore puissant avec la découverte brutale du temps perdu et de l’ampleur de l’abandon de sa fille. Face à lui, Victoria Luengo est magnifique de retenue. Clara semble avoir depuis longtemps intégré le fait que son père aimerait toujours ailleurs : dans ses films, dans ses actrices, dans l’image qu’il se fait de lui-même. Le film devient alors moins une réconciliation qu’une lente prise de conscience réciproque et qu’un lent apprivoisement d’un regard réciproque échangé les yeux dans les yeux.

La grande réussite d’El ser querido tient à son déplacement progressif. Le cinéma de Sorogoyen, habituellement tendu vers l’explosion — As bestas, Que Dios nos perdone — ralentit ici considérablement. Longues scènes de plateau, silences, répétitions, agitation ou fatigue des corps : la violence devient entièrement affective entre père et fille. Le tournage en Galice, superbement filmé par le directeur de la photographie Álex de Pablo, baigne dans une lumière humide et grise où les paysages semblent eux-mêmes chargés de mémoire. Le montage d’Alberto del Campo laisse durer les hésitations et les regards jusqu’au malaise. Il créé la comédie ou les explosions de colères par des coupes brutales, explosives. Quant à la musique discrète d’Olivier Arson, elle agit comme une vibration intérieure plutôt que comme accompagnement dramatique. Le film évoque aussi fortement Sonate d’automne : mêmes dialogues impossibles entre parents et enfants, même cruauté involontaire des êtres qui s’aiment mal. Mais Sorogoyen y ajoute cette idée que le narcissisme artistique peut devenir une forme sophistiquée d’abandon.Quelques scènes dialoguées paraissent parfois un peu écrites, notamment au début. Mais cette parole excessive appartient profondément au personnage de Tomás : homme ayant probablement passé sa vie à parler au lieu d’aimer.

Ce qui reste finalement c’est le visage d’un père comprenant soudain que son amour éperdu du cinéma, le talent, le désir ou le charisme ne remplacent jamais le temps réellement donné à ceux qu’on prétend aimer.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).