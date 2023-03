[ACCESSIBILITÉ SOURD·E·S MALENTENDANT·E·S AU CINÉMA] 📽️🧏🏾‍♀️🧏🏻 Cette année l’équipe du Festival International de Films de Femmes met en place avec cette innovation transversale l’inclusion des SME au sein d’un festival international, tel que le FIFF : cette initiative reste modeste car il ne pourra proposer que du sous-titrage SME pour cette première étape d’inclusion, et il souhaite surtout que les publics entendants comme SME puissent partager avec lui, ensemble, les animations & séances, apprendre à se connaître & s’enrichir autour de leur passion du cinéma, et de façon pérenne au fil des prochaines éditions qu’il améliorera…

Cela a commencé par la soirée d’ouverture qui fut signée en Langue des Signes Française vendredi dernier & la projection pour le jeune public de BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS de Tomm Moore & Nora Twomey en sous-titrage SME dimanche dernier

Découvrez les activités & rencontres auxquelles vous êtes les bienvenu·e·s à la Maison des Arts & de la Culture de Créteil :

🧏🏻‍♀️🧏🏿Ateliers d’initiation à la Langue des Signes Française ouverts à tou·te·s en entrée libre le mercredi 29/03 de 13h à 15h et le vendredi 31/03 de 13h à 15h en partenariat avec le centre socioculturel Madeleine Rebérioux de Créteil (inscription sur place à l’accueil public)

👩🏼‍🏫🧑🏽‍🏫🎬 Rencontre ouverte à tou·te·s en entrée libre avec des professionnel·le·s du secteur cinématographique qui échangeront avec les associations S.M.E. le vendredi 31/03 à 13h30

🎬 🇰🇷🎟 Projection de TAKE CARE OF MY CAT 고양이를 부탁해 de Jae-eun Jeong 정재은 : le FIFF propose aux publics entendants et malentendants l’opportunité de regarder ensemble un film indépendant & inédit, bénéficiant d’un sous-titrage SME le vendredi 31/03 à 15h (à partir de 12 ans)

🧏🏻‍♀️🧏🏿 Un café signes à l’issue de la séance de TAKE CARE OF MY CAT le vendredi 31/03 à 17h ouvert à tou·te·s en entrée libre

🧏🏾‍♀️🧏🏻 Des interprètes LSF seront présents afin de faciliter les interactions

🎉🧏🏼‍♀️ La soirée de clôture signée en LSF le vendredi 31/03 à 19h30

ℹ️ https://filmsdefemmes.com/edition-2023/accessibilite-sourd%c2%b7e-malentendant%c2%b7e/

📆 www.facebook.com/events/164657449405053

🎟 https://web.digitick.com/45eme-festival-international-de-films-de-femmes-festival-cinema-css5-macweb-pg51-ei918009.html

#cinéma #Irlande #conte #JeunePublic #animation #Corée #CoréeDuSud #film #femme #filmdefemme #réalisatrice #cinéaste #découverte #inédit #woman #filmmaker #longmétrage #fiction #live #배두나 #chat #cat #고양이 #accessibilité #SME #sourd #malentendant

