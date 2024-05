Festival des Sortilèges les 21 & 22 juin soirs @ Majestic Bastille Paris XIè

Festival féministe & inclusif abordant les représentations des figures féminines stigmatisées et violentées pour leur sexe/genre, qu’on a appelées pour beaucoup “Sorcières”.

Assistez aux séances, rencontre, débat et exposition d’artiste autour de la figure de ces sorcières d’hier et d’aujourd’hui !

Programmation complète : www.facebook.com/events/ 1124343005234408

* 21 juin à 19h : dédicace du livre « Fleur Hopkins-Loféron (Impressions Nouvelles) en partenariat avec Hors-circuits

* 21 & 22 juin à partir de 19h : exposition-vente des Audrey Jeamart

* 21 juin à 20h : projection du court-métrage « Circé » de María Abenia (VOSTFR / Espagne / 2022 / 29mn / première française) & du long-métrage « Häxan, la sorcellerie à travers les âges » de Benjamin Christensen (version muette, restaurée & musicale par Matti Bye – Suède / 1922 / 104mn) suivie d’un débat avec Léon Cattan (Sorociné), Demoiselles d’horreur (la S’Horrorité), Fleur Hopkins-Loféron (chercheure spécialiste des imaginaires scientifiques) & Olivier Rossignot (Culturopoing) : dédicace du livre « Mercredi Addams » par(Impressions Nouvelles) en partenariat avec Hors-circuits: exposition-vente des collages analogiques de l’artiste: projection du court-métrage «» de María Abenia (VOSTFR / Espagne / 2022 / 29mn / première française) & du long-métrage «» de Benjamin Christensen (version muette, restaurée & musicale par Matti Bye – Suède / 1922 / 104mn) suivie d’un débat avec Léon Cattan (Sorociné), Demoiselles d’horreur (la S’Horrorité), Fleur Hopkins-Loféron (chercheure spécialiste des imaginaires scientifiques) & Olivier Rossignot (Culturopoing)

* 22 juin à 20h : projection du court-métrage « LIEBRES » de Laura Carvajal (VOSTFR / Colombie / 2023 / 13mn / première française) & du long-métrage « The Witch » de Robert Eggers (VOSTFR / États-Unis – Canada – Royaume-uni / 2015 / 92mn avec Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie) présentés par Olivier Rossignot rédacteur en chef de Culturopoing

