Sans surprise, la filiation entre les deux cinéastes a toujours été une évidence ; John Carpenter n’ayant jamais caché son admiration pour le réalisateur de La Rivière rouge. La mise en regard de deux figures importantes du septième art n’est pas nouvelle à la Cinémathèque de Toulouse. Après Michelangelo Antonioni / Ingmar Bergman. George Cukor / Max Ophuls. Gina Lollobrigida / Sophia Loren, le couple Hawks/Carpenter ouvre des perspectives vertigineuses et cohérentes dans le cadre d’une programmation. Pour des raisons plus qu’évidentes : Assaut est une variation autour de Rio Bravo et The Thing, le remake de La Chose d’un autre monde officiellement réalisé par Christian Niby mais officieusement par Hawks. Les analogies ne s’arrêtent pas là. Elles sont présentes en profondeur sur les thématiques abordées : le sens de l’amitié, l’individu au sein du groupe, la psychologie des personnages définie par les actes et non les mots, etc. Les deux cinéastes aiment les solitaires qui ne doivent rien à personne, des icônes fantasmées du libertarisme.

Howard Hawks, défendu en son temps envers et contre tous par la critique des cahiers qui avait vu juste, est assurément l’un des plus grands cinéastes américains qui ne s’est jamais cantonné à un genre abordant tour à tour la comédie, le western, le film noir, l’aventure, etc. En génial cinéaste de studio, il parvenait à injecter sa personnalité dans des films populaires devenus des classiques indémodables. La cinémathèque diffuse, entre autres, ses screeball comedy (L’Impossible monsieur bébé, Chérie, je me sens rajeunir, Allez coucher ailleurs), ses films noirs (Le Port de l’angoisse, Le Grand sommeil), ses westerns mythiques (La rivière rouge, Rio Bravo, la Captive aux yeux clairs) ou encore La Chose d’un autre monde en miroir avec le Carpenter. Pour ce dernier, davantage circonscrit à un genre, le fantastique au sens large, le programme est un sans-faute : Assaut, New York 97, Fog, Christine, Prince des ténèbres, Invasion Los Angeles, Les Aventures de Jack Burton, L’Antre de la folie, etc. Aucun des grands titres ne sont oubliés.

La rétrospective, qui donnera également lieu à une conférence, Hawks et Carpenter, le contrechamp modèle (Rio Bravo, Assaut), se déroule du mardi 14 mai au dimanche 30 juin à la Cinémathèque de Toulouse. Inutile d’en rajouter, mais en dépit de la visibilité de ces monstres sacrés du cinéma, cette manifestation n’en constitue pas moins un petit évènement.

Si vous souhaitez consulter le programme complet, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda?from=2024-05-14&theme_id=2505&to=2024-06-30

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).