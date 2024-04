🎗 세월호 10주기 <나, 우리 그리고 세월 – Moi, Nous et Sewol> ⛴️ : www.facebook.com/events/789412839780008

📆🗣 mardi 16/04 à 20h @ Place du Trocadéro ⁣XVIè : 기억문화제 | Cérémonie à la mémoire des victimes du naufrage du ferry Sewol⁣

📆🎬 dimanche 21/04 à 19h⁣30 @ Cinéma Le Champo Vè : 바람의 세월 상영회 | Séance Commémorative aux victimes du naufrage du ferry Sewol⁣ <SEWOL: Years in the Wind 바람의 세월> ⁣de KIM Hwan-tae 김환태 & MOON Jong-taek 문종택

🗓📲 mars~avril 2024⁣ @Moi_Nous_et_Sewol sur instagram : 기억나눔 | Partage de Mémoires⁣

⁣

여기, 세월호라는 단어를 보면 순간 마음이 가라앉는 내가 있습니다.

SNS에, 가방에, 가슴 한 켠에 노란리본을 단 당신을 봅니다.

참사를 겪고 일상생활을, 직업을 바꾼 당신의 이야기를 듣습니다.

아직 환히 밝혀지지 않은 진실을 찾기 위해 싸우는 당신의 열기를 느낍니다.

어느새 10년이 흘렀지만 여전히, 자신만의 방식으로 그 날을 기억하는 우리가 있습니다.

‘나, 우리 그리고 세월’은 세월호를 품은 기억을 나누는 자리입니다.

세월호 참사 10주기를 기리며 함께 모여요. 🎗

Chaque fois que je vois le mot « Sewol » (세월호), mon cœur se serre.

Je vous imagine, avec votre ruban jaune, que ce soit sur les réseaux sociaux, accroché à votre sac ou près de votre cœur.

J’entends votre histoire, celle de quelqu’un qui a vécu la tragédie et a changé de vie, de travail.

Je ressens votre détermination à rechercher la vérité qui n’est pas encore entièrement révélée.

Dix ans se sont déjà écoulés, mais nous continuons à nous souvenir de cette journée, chacun à notre manière.

‘Moi, Nous et Sewol’ est un espace de partage de nos souvenirs du Sewol.

Rassemblons-nous pour commémorer la tragédie du Sewol. 🎗

※ En coréen, “세월” (seweol) signifie le passage du temps et c’est aussi le nom du ferry qui a tragiquement coulé en Corée du Sud le 16 avril 2014.

(온라인) 기억나눔 아카이빙 프로젝트/ Partage de mémoire en ligne

기간 : 2024년 3월 18일 ~ 4월 16일/ Période : Du 18 mars 2024 au 16 avril 2024

대상 : 세월호 참사 이후 든 생각과 마음을 나누고 싶은 누구나/ Public cible : Toute personne désirant partager ses pensées et ses sentiments depuis la tragédie du Sewol

참여방법 : 구글설문 제출 또는 인스타그램 (@Moi_Nous_et_Sewol) DM/ Mode de participation : Soumission du sondage Google ou DM sur Instagram (@Moi_Nous_et_Sewol)

※ 나눠주신 기억은 인스타그램 (@Moi_Nous_et_Sewol) 을 통해 공유되고 함께 기억될 예정입니다. / Les souvenirs partagés seront publiés et conservés ensemble via Instagram (@Moi_Nous_et_Sewol).

파리에 봄이 왔다. 유럽의 겨울을 경험하고 나니 봄이 얼마나 귀한지 절감한다. 빼꼼 비치는 파란 하늘이 어찌나 반가운지. 하지만 봄은 봄이란 이유로 마냥 기쁘지만 않다.

다시 4월이 다가오고 어느새 10년이 흘렀다. 그동안 뭘 했나… 뒤돌아볼 여유는 사치다. 그냥 지금 이곳에서 할 수 있는 걸 하는 게, 잊지 않겠다는 약속을 지키는 방법이자 진실을 밝히겠다는 다짐이다. 파리에서 <Moi, Nous et Sewol>을 준비하고 있다. 나와 우리의 기억을 나누는 자리이자 세월호 진실을 밝히자는 의지를 다지는 자리이다. 혹시 파리에 있다면 당신의 세월을 들려주시길!!

– Moi, Nous et Sewol –

* 자세한 내용은 추후 공개 예정입니다.

* 본 포스터 이미지는 신주욱 작가(인스타그램 @lazypinkwhale)의 재능기부로 만들어졌습니다.

* 프랑스어 번역, 홍보, 행사운영 등 자원봉사 함께 해주실 분은 쪽지로 연락해주시길 바랍니다!

#세월호 #세월호10주기 #나우리그리고세월 #기억은힘이세지🎗#moinousetsewol

