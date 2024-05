Fidèle à sa réputation, la météo cannoise s’était mise au pourri pour l’ouverture du festival. Fidèles à leur réputation, les starlettes ont monté les marches en robes minimales, dans lesquelles elles devaient se geler, mais ce n’est pas grave: un petit tour et puis s’en sont allées par une porte dérobée.

Quant à nous, nous avons assisté à un cérémonie d’ouverture bien plus alerte et sympathique que nous ne l’avions imaginée. Cent pour cent féminine: Camille Cottin aux manettes; hommage en extraits bien choisis ( plus Frances Ha que de Barbie) à Greta Gerwig, impromptu chanté par Zaho de Sagazan. Juliette Binoche émue face au monument Meryl Streep, dont la précédente visite à Cannes remonte à 35 ans! C’était vaguement chorégraphié, accompagné d’un orchestre et #Metoo sans lourdeur. Contre la barbarie du monde, l’espace protégé et presque « saint » (Greta Gerwig) de la salle de cinéma: tel était le message consensuel de la soirée, auquel nous ne pouvions qu’adhérer.

Le deuxième acte s’est révélé une entrée en matière particulièrement pertinente, percutante et malicieuse : dans ce film hors-compétition, comme sans prétention malgré son quatuor de virtuoses (Léa Seydoux, Louis Garrel, Raphaël Quenard, Vincent Lindon), Quentin Dupieux s’en prend avec une clairvoyance pleine de fantaisie au petit milieu qui est désormais le sien. Le cinéma « ne sert à rien », c’est entendu. Les égos y sont démesurés, soit. Autant s’en amuser et en épuiser les ressources: dialogues interminables dans de longs plans séquences, attaque au mortier du politiquement correct, jeux avec le son, ( les cuts musicaux sont un vrai régal comique), passages de la « fiction » à la « réalité » et de la réalité à la fiction dans une ronde façon « la vie est un songe » qui laisse indécis sur ce que l’on a réellement vu. Quelle histoire raconte-t-on finalement? Peu importe. Une hypothèse: peut-être est-ce celle des dessous du cinéma, de ce que l’on relègue au « deuxième acte », ce moment transitoire qui n’est ni apogée ni dénouement. Celle d’un figurant ( excellent Manuel Guillot), celle de l’écriture d’un scénario (prétendument confiée à une intelligence artificielle), celle d’un rail de 650 mètres, auquel la vedette est donnée in fine.

