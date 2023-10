Si la France peut s’enorgueillir d’être le pays où le Cinéma se fête sous toutes ses formes – Fantastique, Polar…et différents cinémas du monde, à un rythme quasi continu, aux quatre coins de l’hexagone, La Roche -sur-Yon peut être toute aussi fière d’avoir réussi son pari : offrir un magnifique écrin à la vitalité du cinéma contemporain. Pour mettre en avant le Cinéma indépendant, la compétition officielle internationale réunit cette année dix films. Parmi les plus attendus – de par la renommée de leurs metteurs en scène – : Pauvres créatures, de Yórgos Lánthimos – habitué du tapis rouge Cannois, et Lion d’Or à Venise en 2018 avec La favorite – pour une odyssée rétrofuturiste-steampunk où il embarque Ema Stone. Côté français, c’est l’imprévisible Bertrand Bonello qui nous fera découvrir La bête, dans laquelle la belle Léa Seydoux devra purifier son ADN dans un monde futur où les émotions humaines sont devenues une menace. Vu l’évolution de nos sociétés, difficile de qualifier un tel sujet de dystopie. Parmi les autres titres tous aussi prometteurs, citons, El Professor, de María Alché, Benjamín Naishtat, (deux réalisateurs qui collaborent ici pour la première fois, après avoir été récompensé à San Sébastian pour leurs premières réalisations). Et, La percera, de Glorimar Marrero Sánchez, présenté récemment à Sundance. Nous aurons sûrement l’occasion de revenir sur ces deux films dans un prochain article.

Pauvres créatures . Copyright Searchlight Pictures lanthimos

L’exigence de la sélection, l’ancrage dans le cinéma indépendant n’ont pas empêché, bien au contraire d’attirer un public de plus en nombreux. Même en période de restriction sanitaire, les organisateurs ont accueilli vingt-mille personnes, et l’an passé, le record a été battu avec pratiquement 29 000 cinéphiles. Rien de surprenant quand on se penche sur la diversité et la richesse de l’offre. Là aussi, une présentation exhaustive serait trop longue. Citons : une compétition Nouvelles vagues, primant l’inattendu compte aussi dix films, et Des Séances Spéciales où le cinéma croise d’autres arts sont proposés au public. La sélection Hommages sera l’occasion de découvrir Monsters, le dernier Kore-Eda, et de redécouvrir quatre œuvres de Kenneth Anger. Sans oublier, Le convoi de la peur (Sorcerer) de William Friedkin, disparu récemment. Un festival c’est un lieu de partage entre le public et les artistes. Côté acteurs, deux rencontres, celle avec Emmanuelle Devos le samedi 21 et celle avec Damien Bonard le dimanche 22. Nelly Quettier, monteuse entre autres de Léos Carax, le samedi. Barbet Schroeder qui viendra présenter en avant-première Ricardo et la peinture répondra également aux questions du public, le mercredi 18. Un moment rare qui prouve, si nécessaire encore, l’importance de beau et singulier rendez-vous vendéen.

